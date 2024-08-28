"عرض فرعوني" .. تحول مفاجئ في موقف فيكتور أوسيمين من الانتقال إلى الأهلي

الأهلي يطارد اللاعب منذ بداية الميركاتو..

منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، والأهلي السعودي "متمسك" بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

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أوسيمين البالغ من العمر 25 سنة، رفض في وقتٍ سابق - حسب الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو -، فكرة الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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لكن ووفقًا للمستجدات التي كشف عنها الإعلامي الرياضي الآخر جيانلوكا دي مارزيو، مساء اليوم الأربعاء، يبدو أن هُناك تحول كبير في موقف النجم النيجيري، من عرض الفريق الأهلاوي.

دي مارزيو أعلن عبر موقعه الرسمي، أن فيكتور أوسيمين أصبح مُتقبل الآن الانتقال إلى الأهلي، ولم يعد رافضًا للفكرة - كما كان سابقًا -؛ وذلك بعد ما وصفه بـ"العرض الفرعوني" المقدم إليه من العملاق السعودي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الأهلي رفع عرضه المقدم إلى نابولي أيضًا - دون ذكر أي أرقام -؛ حيث يرغب النادي الإيطالي في إتمام الصفقة، في أسرع وقتٍ ممكن.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو أن أوسيمين ووكيل أعماله، سيقومان بـ"تقييم" جميع العروض الآن، قبل اتخاذ القرار الرسمي بشأن النادي الذي سينتقل إليه اللاعب.

جدير بالذكر أن أوسيمين يلعب في صفوف نابولي، منذ صيف عام 2020، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي ليل الفرنسي؛ مسجلًا 76 هدفًا وصانعًا 18 آخرين، خلال 133 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.