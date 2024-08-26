وسط ترقب نابولي .. فيكتور أوسيمين يحسم موقفه من عرض الأهلي!

بعد وضع 70 مليون على الطاولة..

حسم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق الكرة بنادي نابولي الإيطالي، موقفه من العرض المُقدم من قِبل النادي الأهلي، والذي تقدمت به الإدارة خلال الساعات الماضية، من أجل الظفر بتوقيعه.

وكان الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو، قد كشف عن تحرك إدارة الأهلي لتقديم عرض إلى نابولي، من أجل ضم أوسيمين، بقيمة 70 مليون يورو، رغم انتظار المهاجم النيجيري لعروض أوروبية، في ظل ارتباطه باهتمام أندية باريس سان جيرمان وآرسنال وتشيلسي.

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وفي هذا السياق، أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، أن فيكتور أوسيمين، رفض عرض الأهلي، حيث طالب راتبًا كبيرًا فضلًا عن قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يقدر بمبلغ 130 مليون يورو، وإلا لن تحدث الصفقة.

وخرج وكيل أعمال فيكتور أوسيمين، روبرتو كليندا، ليغلق باب الجدل بشأن انتقاله إلى الأهلي، في رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "أوسيمين لاعب في نابولي، وتم تجديد عقده مؤخرًا بقبول الطرفين، لقد صنع التاريخ، وعندما كنت هناك عروض كبيرة (أيضًا هذا العام)، كنا دائمًا ما نقبل قرارات النادي، وكما قلت، فيكتور ليس صفقة يتم إبعادها لإفساح المجال لصفقات جديدة، لقد تم اختياره كأفضل لاعب إفريقي لهذا العام، والثامن في ترتيب الكرة الذهبية، ولا يزال لديه الكثير ليفعله في أوروبا، هناك حاجة للاحترام".

ولا يزال الجدل دائرًا حول إمكانية انتقال أوسيمين إلى صفوف تشيلسي، في ظل رغبة نابولي في التعاقد مع مهاجم البلوز، روميلو لوكاكو، للعودة للعب مع مدربه السابق أنطونيو كونتي.

ويواصل الأهلي مساعيه لضم مهاجم أجنبي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في الثاني من سبتمبر المُقبل، حيث منحت الإدارة الأهلاوية، مهلة إلى مهاجم برينتفورد الإنجليزي، إيفان توني، حتى اليوم، للرد على العرض المُقدم لخوض تجربة الاحتراف في دوري روشن.