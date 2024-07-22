بديل فيرمينو وماكسيمين .. الأهلي يفكر في ثنائي برازيلي من الدوري الإنجليزي!

صفقات عالمية على طاولة الأهلي..

يواصل النادي الأهلي البحث عن بديل في مركز الهجوم، بعد إشارة المدرب ماتياس يايسله بالاستغناء عن البرازيلي روبرتو فيرمينو في وقت سابق، فيما بدأت مساعيه لضم جناح أيسر في الميركاتو الصيفي.

وكان الأهلي قد وافق على رحيل الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إلى صفوف فنربخشة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الثنائي البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، ومواطنه جابرييل جيسوس، لاعب آرسنال، ضمن الخيارات المتاحة على طاولة الأهلي؛ حيث يقيم يايسله مدى الجدوى من التعاقد مع أحد اللاعبين قبل منح موافقته الفنية.

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وشارك ريتشارليسون في 31 مباراة مع توتنهام، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، فيما تم استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا 2024، بسبب معاناته من الإصابة في أوتار الركبة، فيما لعب جابرييل جيسوس، الذي استُبعد من قائمة البرازيل أيضًا بقرار فني، في 36 مباراة مع آرسنال، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بملاقاة الهلال في 13 أغسطس المُقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيما يشهد الموسم، مشاركة الراقي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، برفقة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.