الأهلي يختار بين يايسله وفيرمينو .. بقاء أحدهما يعني رحيل الآخر في الموسم الجديد!

الأهلي لن يجمع بين يايسله وفيرمينو في موسم النخبة الآسيوية..

يبدو أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بات على أعتاب مغادرة قلعة الراقي، في الميركاتو الصيفي، بناءً على قرار المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

وبدا المدرب الألماني غير مقتنع بما قدمه المهاجم البرازيلي مع الأهلي، بشكل عام، خلال موسم 2023-2024، رغم محاولات اللاعب لصنع انتفاضة على مستوى الأرقام الهجومية في الدور الثاني من الموسم، بعد دور أول كارثي، بدأ بإحراز ثلاثية في مباراة الحزم بالجولة الأولى، ثم غياب عن التهديف حتى الجولة العشرين، فيما سجل فيرمينو 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بمباراتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الإعلامي رودي جاليتي، خبير الانتقالات العالمية، أن الأهلي لا ينوي أي تغيير في منصب المدير الفني، ومن المؤكد أن ماتياس يايسله سيظل على رأس الجهاز الفني للفريق بالموسم المُقبل، كما يبدو موقف المدرب ثابتًا تجاه فيرمينو.

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وأضاف أن يايسله طالب الأهلي بالاستغناء عن خدمات هداف ليفربول السابق، والبحث عن لاعب جديد، والنادي بدأ بالفعل في هذا الاتجاه، رغم أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى 2026.

وأمام تراجع مستويات فيرمينو بعد الاستعانة به كرأس حربة للأهلي، قرر يايسله، وضع فراس البريكان في قلب الهجوم، واللجوء لفيرمينو كصانع ألعاب أو مهاجم ثانٍ، ليساهم الثنائي في قيادة الفريق لإنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، ليحجز الراقي مقعدًا في دوري النخبة الآسيوية بالموسم المقبل.

وارتبط اسم الأهلي كثيرًا بالمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف نابولي الإيطالي، فيما أشارت أحدث التقارير إلى عدم نية اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالعام الماضي، في القدوم إلى دوري روشن السعودي.