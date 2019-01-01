سيد عبد الحفيظ لفايلر: ستنجح معنا وسننجح بك

مدير الكرة بالأهلي: ليس لدينا وقت لإهداره في السمع والقراءة.. العمل أهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن تفاؤله بالسويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني الجديد للفريق، مؤكدًا أن أمامه عمل كثير خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعقد حاليًا مؤتمر صحفي، للكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب السويسري، الذي وصل فجر اليوم الإثنين إلى القاهرة، وجهازه المعاون الذي يضم ثلاثي أجنبي هو: ديفيد سيزا مدربًا عامًا، يانكون ميشيل مدربًا لحراس المرمى، وتوماس بينكيل مخططًا للأحمال، بالإضافة إلى سامي قمصان مدربًا مساعدًا، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

وقال عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي لا يبدأ من الصفر مع أي مدرب، القادم يُكمل ما بدأه السابقون، ومن هنا أقول لفايلر ستنجح معنا وسننجح بك، لأن ورائنا إدارة داعمة وجمهور عظيم، بالإضافة إلى ما سنقوم به من أعمال".

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وأضاف: "الحكمة الذي يعمل بها الأهلي دائمًا تقول أن العمل أهم من السمع أو القراءة، لذلك لدينا عمل كثير خلال الفترة المقبلة وبطولات كثيرة تنتظرنا من دوري وكأس سوبر ودوري أبطال أفريقيا، وليس لدينا وقت لإهداره".

يذكر أن الأهلي كان قد أقال مدربه السابق الأوروجوياني لاسارتي في أواخر أغسطس الماضي، عقب تلقي الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، أدى لوداع الفريق لكأس مصر من دور الـ16.

وقاد الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية محمد يوسف؛ المدرب العام، والذي نجح للصعود به لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بالفوز أمام اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.