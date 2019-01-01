طه إسماعيل: نتحمل مسؤولية اختيار فايلر وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

أكد طه إسماعيل؛ رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المصري، تحمل اللجنة ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، مسؤولية اختيار السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني الجديد للفريق، موضحًا أن هناك عدة أسباب دفعتهم لاختيار السويسري.

"درسنا سير ذاتية لمدربين كُثر ومنهم العالميين، لكن لكل مدرب ظروفه، ونحن لنا مواصفات غير تقليدية في اختيار المدرب، قد نختار مدرب في السبعينات من عمره ومعه عديد البطولات، لكن اختيارنا هذه المرة مدرب شاب طموح ولديه الرغبة في تحقيق طموح الأهلي، وهذا ما نحتاجه، مدرب لا يرتدي بدلة من أجل وضع تشكيل الفريق، لكننا رغبنا بمدرب فني تكتيكي، خاصة وأن لاعبينا في الوطن العربي ليسوا جاهزين من الناحية الفنية أو التكتيكية، بل يحتاجون لعمل فردي وجماعي مع الجهاز الفني".

وأضاف: "فايلر له نجاحات في بلجيكا، لكن الجميع يريد مدرب حوله هالة كبيرة، ونحن ننظر فقط لمدرب يجيد العمل في الملعب ولإكمال نواقص اللاعبين، مدرب يعلم كل صغيرة وكبيرة في اللاعبين".

رئيس لجنة التخطيط تابع: "المهم كذلك أن الجهاز الفني الجديد له تواصل مع قطاع الناشئين، سيكون له ملاحظات ومتابعات مع قطاع الناشئين، وسيبدي رأيه في اللاعبين الواعدين، خاصة من هم على وشك الصعود للفريق الأول، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث في مصر أن يكون المدير الفني للفريق الأول وعينه كذلك على قطاع الناشئين، فالمدربون الأجانب كل همهم الفريق الأول فقط، لكن جهاز فايلر مختلف سيكون له بصمة مع الأجيال المقبلة بهذه الطريقة".

"لا أريد الحديث كثيرًا عن المدرب، هذه قناعتنا ونتحمل مسؤولية اختيارنا، ولنا وجهة نظر معقولة وعملية في اختيار فايلر، وفي أي مكان الاختيار يكون به نسبة مخاطرة، طريقة تعامل المدرب مع اللاعبين وشخصيته لا توجد في السير الذاتية، والأهلي صنع العديد من المدربين بتقاليد الأهلي وبإفساح المجال لجو نقي حول الجهاز الفني لذلك تحققت النجاحات مع المدربين الأجانب والمصريين".

واختتم: "هناك مدربون لم يكن لهم أي تاريخ ثم صنعوا له، كلمتي لجمهور الأهلي نجاحات النادي دائمًا تتحقق بالوحدة التي تشمل اللاعبين والجماهير والإدارة، هذه الوحدة هي سبب تحقيق النجاحات الكبيرة، أطالبهم بتقديم الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني والإدارة، لا بد التأكيد على هذه النقطة في ظل هذا الجو الذي نعيشه حاليًا، نريد جماهير مؤازرة وليست متفرجة أو سلبية، تكاتفوا من أجل مصلحة النادي".