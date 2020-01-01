شوبير: الأهلي استقر على عودة معارين، وحدد هدفه الأبرز في الميركاتو

الإعلامي البارز يتحدث عن سوق انتقالات الأهلي القادم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استقرار رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على عودة لاعبين معارين لصفوف الفريق الموسم القادم، مع مواصلة متابعة بقية اللاعبين لتحديد مصيرهم.

ويمتلك متصدر الدوري المصري عددًا من اللاعبين المعارين أبرزهم وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي ومحمد شريف المعار إلى إنبي وخماسي سموحة صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم وفوزي الحناوي وكريم يحيى ونجمي الجونة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.

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شوبير حارس مرمى الأهلي السابق قال عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم "فايلر استقر نهائيًا على عودة أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم المعارين إلى الجونة وسموحة للأهلي الموسم القادم".

أضاف "فايلر يُتابع أكثر من لاعب معار آخر لحسم مستقبلهم وإمكانية عودتهم للأهلي الموسم القادم، وأبرزهم وليد أزارو ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان".

المرشح المحتمل لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري انتقل للحديث عن أهداف الفريق الأحمر في سوق الانتقالات الصيفي القادم، مؤكدًا أن أحمد حجازي هو الهدف الأول والأهم.

مضيفًا "إدارة الأهلي تفكر بقوة وجدية في التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون ومنتخب مصر، هو على رأس الترشيحات لدعم دفاع الفريق".