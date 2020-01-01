محمد شريف يكشف سر تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني أمام المحلة

الفريق حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد

أبدى محمد شريف مهاجم النادي الأهلي سعادته البالغة بالفوز على غزل المحلة ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري، مشددًا على أهميته قبل سفر الفريق إلى النيجر لبدء مشوار دفاعه عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي الذي غاب عنه مدربه بيتسو موسيماني لإصابته بفيروس كورونا وخسر لاعب وسطه عمرو السولية خلال الإحماء لعب شوط أول متوسط لم يستطع خلاله الوصول لمرمى ضيفه على استاد الأهلي وي السلام، وقد تحسن الأداء بشكل ملفت خلال الفترة الثانية واستطاع بطل الثلاثية إحراز 3 أهداف حسمت الفوز لصالحه.

شريف الذي أحرز هدفين خلال المباراة، فيما أضاف محمود عبد المنعم كهربا الثالث، أكد أن رغبة اللاعبين وتعليمات الجهاز الفني والهدف المبكر في الشوط الثاني كانوا خلف ذلك التغير والتحسن في الأداء.

المزيد من الفرق

مضيفًا لقناة أون تايم سبورتس "حققنا انتصارًا مهمًا نحن بحاجة كبيرة له قبل السفر إلى النيجر لتعزيز روحنا المعنوية ومواصلة تصدر الدوري".

تابع "لم نبدأ جيدًا في الشوط الأول، لكننا تحدثنا معًا كلاعبين بين الشوطين وأكدنا لأنفسنا على أهمية تحقيق الفوز وتحسين الأداء، وهذا ما حدث خلال الفترة الثانية".

"كان لدينا رغبة كبيرة في الفوز اليوم لتجنب أي صدمات أو سلبيات خلال معسكر الاستعداد لمواجهة بطل النيجر في دوري الأبطال".

اللاعب العائد من الإعارة أكد سعادته بالهدفين وأشار إلى دور المدرب موسيماني الكبير في تحسن وتطور مستواه من خلال حديثه الدائم معه ومع جميع اللاعبين وتوجيههم كثيرًا خلال التدريبات.