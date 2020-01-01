تقارير: الأهلي هزم الريال وبرشلونة وبايرن وتُوج بلقب "نادي القرن"

الإعلامي الإماراتي البارز أعلن الأمر

تُوج النادي الأهلي المصري بجائزة نادي القرن عن الفترة من 2001 حتى 2020 المقدمة من "Globe Soccer Awards"، وذلك حسبما أعلن الإعلامي الإماراتي يعقوب السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

كان الأهلي قد تأهل للقائمة النهائية المتنافسة على الفوز باللقب، وبجانبه الثلاثي ريال مدريد، برشلونة و بايرن ميونخ .

وكانت القائمة الأولية للتنافس على جائزة نادي القرن في الحفل الذي يُقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة سنويًا، وسيُقام استثنائيًا هذا العام في السابع والعشرين من ديسمبر لمنح جوائز القرن وليس العام فقط كما جرت العادة، قد ضمت العديد من الأندية أبرزها ليفربول ، مانشستر يونايتد ، بي إس جي ويوفنتوس .

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بانون، رمضان صبحي وأفضل صفقات الدوري المصري صيف 2020

السعدي الذي قدم مؤخرًا حلقة خاصة عبر قناة النادي الأهلي مع الرئيس محمود الخطيب احتفالًا بالتتويج باللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا أكد عبر حسابه على تويتر أن الأهلي تُوج بالجائزة وأنه تم دعوة رئيسه لحضور الحفل في 27 ديسمبر الجاري.

موضحًا "جائزة " جلوب سوكر" لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وأفريقيا لنادي الأهلي المصري .. دعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم ٢٧ ديسمبر بمشاركة نجوم عالميين.. انتصارات الأهلي لا تتوقف.. من نهار الى نهار ومن فرحة الى انتصار".

جائزة " جلوب سوكر" لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وأفريقيا لنادي الأهلي المصري .. دعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم ٢٧ ديسمبر بمشاركة نجوم عالميين.. انتصارات الأهلي لا تتوقف.. من نهار الى نهار ومن فرحة الى انتصار pic.twitter.com/RIi2mn5ehS — يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) December 18, 2020

يُشار إلى أن العملاق المصري نجح في التتويج بالثلاثية مؤخرًا، إذ فاز بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وأخيرًا كأس مصر، وسيُنافس خلال ديسمبر الجاري على بطولتي كأس السوبر المحلي وكأس السوبر الأفريقي، حيث سيُواجه طلائع الجيش ونهضة بركان المغربي على الترتيب.