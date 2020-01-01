فيديو | الأهلي ينسى جرح الكأس ويواصل ملاحقة الهلال بالفوز أمام الفتح

الراقي كان قد ودع كأس الملك بالهزيمة أمام العين

حقق الأهلي انتصارًا مهمًا أمام الفتح بهدف نظيف، على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، بعدما نفذ لاعب الفتح ركلة حرة، اصطدمت بقدم إدريس فتوحي، ثم لمست يد محمد آل فتيل داخل منطقة الجزاء، ليطالب لاعبو النموذجي بضربة جزاء، لكن الحكم أشار بعدم وجود أي خطأ، إذ أنه رأى أنها غير مقصودة.

وبعدها بعشر دقائق، لمست الكرة يد آل فتيل مرة أخرى داخل المنطقة، لكن بعد مناقشات بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، لم يحتسب جزائية.

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ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 53 من عمر المباراة، أرسل عبد الله حسون؛ لاعب الراقي، عرضية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها المهاجم السوري عمر السومة برأسية من الوضع طائرًا، سكنت الشباك مسجلة هدف المباراة الوحيد.

بهذا الهدف أصبح السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 127 هدفًا، متفوقًا على ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا.

وفي الدقيقة 75، أهدر لوكاس ليما فرصة إضافة الهدف الثاني للأهلي، بعدما مرر له إدريس فتوحي تمريرة أرضية طولية خلف مدافعي النموذجي، لكن تسديدة ليما مرت بجوار القائم.

ووقفت العارضة أمام لاعبي الراقي رافضة تسجيلهم للهدف الثاني، بعدما تسدد فتوحي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، تألق محمد العويس؛ حارس مرمى الراقي، أمام تسديدة قوية من النموذجي من ركلة حرة، ليحافظ على تقدم فريقه.

الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة 19 في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد النموذجي عند عشر نقاط في المركز الـ13.