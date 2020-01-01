عمر السومة أفضل لاعب سوري في عام 2019

مهاجم الأهلي حسم اللقب لصالحه

أعلنت لجنة الصحفيين الرياضيين السوريين اختيار عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي كأفضل لاعب في سوريا لعام 2019.

وشارك 53 إعلاميًا من كافة المؤسسات الإعلامية السورية في الاستفتاء السنوي لاختيار أفضل رياضي وأفضل لاعب كرة قدم في سوريا، وحسم لاعب منتخب سوريا لألعاب القوى "مجد الدين غزال" لقب أفضل رياضي في العام الماضي لصالحه.

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وعلى صعيد كرة القدم، تُوج السومة بلقب أفضل لاعب في سوريا بعدما جمع 104 نقطة، تلاه محمد المواس في المركز الثاني بـ54 نقطة ثم حارس المنتخب السوري إبراهيم عالمة بـ23 نقطة.

وستُقيم لجنة الصحفيين الرياضيين السوريين في وقت لاحق حفلًا تكريميًا للفائزين في الاستفتاء السنوي.

يُذكر أن السومة صاحب الـ30 عامًا بدأ مسيرته مع نادي الفتوة السوري وقد صعد للفريق الأول ولم يكن قد بلغ الـ17 من عمره بعد، ورغم هذا إلا أنه نجح في إحراز 17 هدفًا جعلته ثالث هدافي الدوري السوري موسم 2008-2009.

وبدأ العقيد مسيرته خارج سوريا بارتداء قميص القادسية الكويتي في أغسطس 2011 وتُوج معه بلقب الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر الكويتي بواقع مرتين لكل منهم.

وكان اللاعب أن ينتقل لصفوف نوتنجهام فورست الإنجليزي بعدما تألق معهم خلال فترة تجريبية، لكن عدم حصوله على تصريح العمل حال دون ذلك وحول وجهته نحو الأهلي السعودي.