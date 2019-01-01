رسميًا | ملعب الجوهرة المشعة يحتضن مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

انتهت الأزمة الخاصة بملعب المباراة

انتهت أزمة مباراة الأهلي ضد ضمك في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أعلن رسميًا عن إقامة اللقاء في موعده المحدد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان اللقاء مهددًا بالتأجيل أو على الأقل نقله لملعب آخر بسبب أعمال الصيانة المقرر أن يخضع لها ملعب الجوهرة المشعة قبل استضافة مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون، وكذلك مباريات بطولة السوبر الإسباني في يناير القادم.

أزمة في خط وسط النصر قبل مواجهة العدالة في الدوري السعودي

وقد انتهت الأزمة بعدما منحت إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الضوء الأخضر لإقامة مباراة الأهلي وضمك على الملعب وتأجيل أعمال الصيانة لتبدأ بعدها.

وكانت هناك رغبة في نقل اللقاء المقرر أن يُقام مساء الخميس القادم لملعب الشرائع في مكة المكرمة أو ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل في النادي الأهلي بسبب أعمال الصيانة في ملعب الجوهرة المشعة.

ويعيش الأهلي أزمة إصابات حقيقية تُبعد عدد من نجومه عن المباراة، وأبرزهم المدافع محمد خبراني والجناح يوسف بلايلي والمهاجم عمر السومة والظهير خالد البركة.

يُذكر أن الأهلي لم يلعب مباراته أمام الهلال في الجولة السابقة من الدوري السعودي لتواجد الأخير في قطر حيث يُشارك في كأس العالم للأندية، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وهو ذات رصيد الزعيم لكنه لعب مباراة أقل.