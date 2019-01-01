أزمة في خط وسط النصر قبل مواجهة العدالة في الدوري السعودي

فيتوريا يُحاول إيجاد الحلول المناسبة

يُواجه النصر السعودي أزمة حادة في اللاعبين المتاحين في خط وسطه لمواجهة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وواصل تدريباته أمس استعدادًا لمباراة الخميس القادم، وقد فرض المدير الفني روي فيتوريا مباراة تدريبية بين الفريق الأساسي والرديف شهدت مشاركة الظهير الأيمن سلطان الغنام بعدما حصل على راحة يوم أمس الأول.

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وشارك في المران الجماعي كذلك فهد الجميعة بعد تعافيه من إصابته وإكماله برنامجه التأهيلي الذي خضع له على مدار الأيام الماضية.

ويغيب عن النصر 3 من عناصر الوسط قبل مواجهة الإحساء في الدوري السعودي، الأول هو عبد الله الخيبري الذي رغم تعافيه من إصابة التمزق في العضلة الخلفية إلا أنه ليس جاهزًا بدنيًا بالصورة المناسبة ليلعب اللقاء.

الثاني هو بديله مختار علي الغائب عن التدريبات بسبب تواجده مع المنتخب الأولمبي السعودي، والثالث هو عبد العزيز الجبرين الذي مازال يتواجد في العيادة الطبية للعلاج من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة التعاون الأخيرة في الدوري السعودي.