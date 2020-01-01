قبل سوق الانتقالات الصيفية 2020.. ماذا يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه؟

فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا باتت قريبة من فتح أبوابها، وقبل انطلاق الميركاتو نبحث عما يحتاجه الأهلي لتدعيم صفوفه والعودة لمنصات البطولات..

لا يتوقف الأهلي عن تدعيماته الدائمة في كل سوق انتقالات صيفية، ومع الطموح الدائم للقلعة الحمراء في اقتناص كل البطولات التي تشارك فيها، تزداد أهمية وقيمة التعاقد مع لاعبين من طراز رفيع لضمان وضع النادي في مكانته المرموقة.

ويعيش الأهلي حالة مميزة للغاية هذا الموسم رفقة مدربه رينيه فايلر، إذ تمكن الشياطين الحمر من السيطرة على الدوري المصري وشبه ضمان المحافظة على اللقب، مع الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تمهيدًا للحلم الأكبر بالوصول لكأس العالم للأندية.

الاستمرار على نفس المستوى يتطلب حقًا تدعيمات، وقد ظهر ذلك جليًا في بعض المباريات التي لم يرق فيها الأداء للمستوى المأمول، خصوصًا وأن طريقة المدرب السويسري الهجومية تتطلب جودة مرتفعة وإمكانيات تليق باسم وتاريخ القميص الأحمر.

المزيد من الفرق

ومع وجود شبح الإصابات الذي لا يتوانى عن ضرب الأهلي في السنوات الأخيرة، وفي سبيل الوصول إلى سقف الطموحات بالتتويج المحلي والإفريقي، يتعين على إدارة محمود الخطيب القيام بميركاتو صيفي قوي، فالقارة السمراء باتت مكتظة بالأندية رفيعة المستوى، وكذلك المنافسة المحلية حتى ولو بدت سهلة على زملاء مروان محسن.

في هذا التقرير نستعرض سويًا أهم ما يحتاجه الأهلي للتدعيم في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ما هي احتياجات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

تظهر الحاجة الملحة في الأهلي إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد بعد انتهاء عقد أحمد فتحي في ملعب مختار التتش وقراره بالمغادرة إلى نادي بيراميدز، وبذلك يترك محمد هاني وحيدًا في هذا المركز، وبالطبع ورغم ما يمتلكه اللاعب الشاب من إمكانات، لكن سيكون من الضروري التدعيم ببديل طويل الأمد على مستوى رفيع مماثل لما قدمه فتحي في السنوات الماضية.

لا يزال مركز المهاجم الصريح أزمة واضحة في الأهلي أيضًا، فرغم التعاقد مع أليو بادجي لكن لا يوجد خيارات أخرى قادرة على صناعة الفارق، المستوى الذي يقدمه مروان محسن لا يؤهله لارتداء القميص الأحمر بشهادة الجميع، مما يضطر فايلر في أحيان كثيرة للاعتماد على جونيور أجاي في غير مركزه أو يحاول اللعب بطريقة المهاجم الوهمي.

هذا إلى جانب مركز الجناح الأيسر، فرحيل رمضان صبحي أصبح مسألة وقت بسبب القيمة المرتفعة التي يطلبها ناديه للاستغناء عنه، وفي ظل أزمات الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا الدائمة، يصبح لزامًا على الإدارة جلب جناح واثق الخطى ولديه من العقلية ما يلزم لتمثيل نادٍ بحجم الأهلي.

أخيرًا، قد تكون كتيبة فايلر في حاجة إلى تدعيم في مركزي قلب الدفاع والجبهة اليُسرى على صعيد البدلاء، فالفريق يمتلك بالفعل خيارات مميزة مثل علي معلول لمركز الظهير والثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم لقلب الدفاع، غير أن بإصابة أحدهم قد تظهر أزمة، وحينها سيكون البديل الوحيد المتاح هو أيمن أشرف فقط.

ما هي الأسماء المقترحة للانضمام إلى الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

على صعيد الجبهة اليُمنى برز أكثر من اسم في الآونة الأخيرة يتصدرهم وجدي كشريدة، لاعب النجم الرياضي الساحلي، الذي يعيش موسمًا مميزًا منذ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كما انضم له الجزائري حسين بن عيادة، وكليهما هدفًا أيضًا للغريم والند التقليدي للقلعة الحمراء، الزمالك، والذي يُقاسي هو الآخر أزمة واضحة في مركز الظهير الأيمن منذ هروب لاعبه حمدي النقاز.

كما ارتبط الأهلي مؤخرًا باسترداد مدافعه المميز أحمد حجازي الذي يلعب في وست بروميتش ليكون بمثابة الحل السحري لأي أزمة دفاعية لفترة طويلة، غير أن الموقف يظل ضبابيًا وسط تأكيدات على صعوبة إتمام الصفقة في السوق المقبلة.

الاسم الأكبر والأقوى على صعيد الأسماء المقترحة للانضمام إلى الأهلي في الصيف هو كينو، الجناح الأيسر الذي صال وجال وأبدع رفقة بيراميدز قبل الرحيل إلى الدوري الإماراتي، وإن نجحت إدارة الخطيب في ضمه فستكون أحد أبرز وأقوى الصفقات في العقد الأخير بدون نقاش.

ويظل المُعلن من قبل النادي أن رينيه فايلر قد وضع قائمة من الأسماء لدعم مركز الجناح الأيسر ومركز صناعة اللعب، لكن من دون الإعلان عن الأسماء المقترحة.