أزمة في الأهلي بعد موقف ساريتش الجديد

لاعب الوسط البوسني تراجع عن رأيه

وضع إلفيس ساريتش ناديه الأهلي السعودي في أزمة كبيرة بعد تراجعه عن رأيه فيما يخص الموافقة على حذف اسمه من قائمة الفريق المحلية لتسجيل لاعب أجنبي جديد.

الأهلي افتتح مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالفوز على الباطن بهدف يتيم أحرزه سلمان المؤشر في الشوط الأول، ولا يستفيد النادي حاليًا سوى من 6 أجانب نتيجة إصابة ساريتش بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن اللعب.

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الأهلي حاول الوصول لتسوية مالية مع ساريتش تقضي بفسخ عقده بالتراضي دون دفع قيمة الشرط الجزائي به والبالغة سبعة ملايين يورو، لكن اللاعب رفض تمامًا.

الإدارة اتجهت لخيار آخر وهو الحفاظ على التعاقد ودفع رواتب اللاعب لكن مع حذف اسمه من القائمة المحلية للاستفادة من المكان الأجنبي للاعب آخر، وقد وافق شفهيًا ووكيل أعماله لكنه تراجع مؤخرًا عن ذلك.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن سبب تراجع ساريتش هو حصوله على تقارير طبية سلم الإدارة الأهلاوية صورًا عنها تُفيد بقدرته على العودة للعب في يناير القادم، ولذا طلب البوسني من النادي الصبر عليه حتى يعود للعب بعد شهرين فقط.