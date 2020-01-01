11 نقطة؟ نهائي دوري أبطال إفريقيا في انتظار الأهلي

المارد الأحمر تأهل بصعوبة إلى ربع النهائي

حجز الأهلي المصري مقعده في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بشق الأنفس، باحثًا عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

المارد الأحمر حبس أنفاس جمهوره أمس السبت، خلال مواجهة الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، إذ كان في حاجة لنقطة واحدة حتى يتأهل، وبالفعل كان متقدمًا حتى نهاية الوقت الأصلي 1-0، لكن الفريق السوداني عاد في الوقت المحتسب بدل من الضائع وسجل هدف التعادل، حتى أنه أحرز بعدها الهدف الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وجاء صعود الشياطين الحمر كثان المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، ليرافق النجم الساحلي التونسي، متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما ودع الهلال وبلاتينيوم الزيمبابوي البطولة.

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11 نقطة جمعتها كتيبة المدرب السويسري رينيه فايلر في مجموعات هذه النسخة من البطولة الإفريقية، وهنا بشرة خير للشياطين الحمر..

الأهلي منذ تطبيق دور المجموعات في دوري الأبطال، تأهل للنهائي ثماني مرات في تاريخه، في أربع منها كان يجمع 11 نقطة بالمجموعات، فماذا كان يفعل بعدها؟

في ثلاث مرات من الأربع توج الأهلي بطلًا للقارة السمراء؛ أعوام 2006 (على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1)، 2012 (على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-2)، و2013 (على حساب أوراوا بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1).

أما بالمرة الرابعة عام 2017، فوصل للنهائي، لكن كان وصيفًا، إذ تلقى الهزيمة أمام الوداد المغربي بنتيجة 2-1.

يذكر أن قرعة ربع النهائي من المقرر أن تقام في الخامس من نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن يلاقي الأهلي إما مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي.