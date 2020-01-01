أفشة: هدفنا كان الفوز والأهلي يستحق الصعود بدوري أبطال إفريقيا

محمد مجدي أفشة سجل هدف الأهلي في مرمى الهلال.

أكد محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب فريق الأهلي، على أن فريقه يستحق الصعود إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الهلال السوداني.

الأهلي تعادل مع الهلال السوداني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة الختامية، لدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أفشة قال خلال تصريحات صحفية: "الأهلي يستحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، رغم الظروف الصعبة التي لعبوا فيها".

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لاعب الأهلي تابع: "الجميع شاهد ما حدث خلال المباراة، وأجواء الجماهير العصبية والمشحونة، ولكن هدفنا كان تحقيق الفوز".

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محمد مجدي واصل: "كنا نخوض المباراة ورغبتنا هي الفوز، ولكن حققنا المطلوب وهو حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

وأردف: "أغلقنا ملف البطولة الإفريقية حاليًا، ونبدأ التفكير في مباراة بيراميدز بالدوري، حيث نسعى لتحقيق الفوز، لمواصلة الانتصارات المحلية".

الأهلي حسم صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي يتصدرها النجم الساحلي التونسي.