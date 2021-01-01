أخبار الأهلي اليوم | عوامل صعبة في تنزانيا .. وموقف معلول وطاهر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 21 فبراير 2021.

مدرب سيمبا: أثق في لاعبي فريقي وطلبت منهم الاستمتاع أمام الأهلي

أكد ديديه جوميز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، على أنه فخور بفريقه، مشيرًا إلى أنه طلب منهم اللعب أمام الأهلي بقوة وبكل روح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

الأهلي سيحل ضيفًا على سيمبا في تنزانيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

عبد الحفيظ: مواجهة سيمبا صعبة ونثق في لاعبي الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه سيخوض مباراة صعبة أمام سيمبا التنزاني، مشيرًا إلى أنه فريق قوي ومنظم، ولديه جماهيرية كبيرة في بلاده، ولكنه يثق في لاعبي المارد الأحمر.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سيمبا استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، وذلك من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، هدفنا تحقيق الفوز وصدارة المجموعة".

قمصان: سيمبا اختلف كثيرًا وأمامنا مهمة صعبة

أكد سامي قمصان، مدرب فريق النادي الأهلي، على أن فريق سيمبا التنزاني اختلف كثيرًا عن المواسم الماضية، وأصبح فريقًا مميزًا، وحقق فوزًا مهمًا على فيتا كلوب الكونغولي، ويتمتع بمؤازرة جماهيرية كبيرة على ملعبه.

قمصان قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الأهلي يواجه عوامل كثيرة، أبرزها درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، وهو ما نسعى لتفاديه بالتعايش مع الأجواء، وحالة الطقس مختلفة تمامًا عن القاهرة".

الأهلي يكشف برنامج علي معلول وموعد عودة طاهر

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على أن علي معلول سيشارك في تدريبات الفريق بشكل تدريجي بداية من يوم الخميس القادم، ولمدة 48 ساعة، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية.

وعن موقف طاهر محمد طاهر، قال أبو عبلة: "سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية يوم الخميس القادم، وذلك بعدما يتعافى من الإصابة في الشد العضلة الضامة".