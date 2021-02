الأهلي الأكثر تتويجًا في القرن الـ21 .. لا وجود للإنجليز في الـ10 الأوائل

تصدر النادي الأهلي المصري، قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في القرن الـ21 متفوقًا على الكثير من الأندية العالمية الشهيرة، أبرزها بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرهم.

وأشارت الصفحة الرسمية لـ"جلوب سوكر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم، في القرن الحالي.

وجاء الأهلي في صدارة الأندية برصيد 45 بطولة، متفوقًا ببطولة واحدة فقط على بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز الثاني بـ44 بطولة، ولينكولن ريد أمبس من جبل الطارق المركز الثالث بـ40 بطولة.

ويأتي فريق بروتو البرتغالي في المركز الرابع برصيد 38 بطولة، والخامس برشلونة الإسباني برصيد 34 بطولة خلال القرن الحالي.

والسادس سيلتك الأسكتلندي برصيد 34 بطولة، وشختار الأوكراني السابع 33 بطولة، وأوكلاند سيتي النيوزلندي الثامن 33 بطولة، وريال مدريد التاسع 30 بطولة، وباريس سان جيرمان العاشر 30 بطولة.

النادي الأهلي حقق الثلاثية الموسم الماضي، بعدما توج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندي

