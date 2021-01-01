أخبار الأهلي اليوم | موقف بانون من لقاء الدحيل .. ولموشي يتحدث عن خطورة معلول

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 3 فبراير 2021.

قناة الأهلي تكشف تطورات إصابة بانون .. وموقفه من مواجهة الدحيل

زفت قناة النادي الأهلي المصري الرسمية، منذ قليل خبرًا سارًا لجماهير القلعة الحمراء بشأن مباراتهم أمام الدحيل في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل غدًا الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني، في المشاركة السادسة للمارد الأحمر في تاريخ كأس العالم للأندية كونه بطل القارة السمراء. "اقرأ التفاصيل"

خطورة متوازنة وضعف قاتل .. الدحيل والأهلي في مواجهة حائرة

الصعود إلى المجد، هو من يحاول فعله المديرين الفنيين للدحيل القطري صبري لموشي، وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، خلال مواجهتهما في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية الذي سينطلق غدًا الخميس.

الأهلي يتواجد للمرة السادسة في تاريخه بهذه البطولة، حيث حقق من قبل المركز الثالث في بطولة 2006، بينما يشارك الدحيل للمرة الأولى في تاريخه بهذه البطولة كونه بطل الدوري للبلد المستضيف للمنافسات. "اقرأ التفاصيل"

مؤتمر الدحيل | لموشي يحدد أخطر لاعبي الأهلي .. والمعز علي: سنقاتل للفوز

أكد صبري لموشي، المدير الفني لفريق نادي الدحيل القطري، على أنه فخور للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في قطر، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا قوة خصمه "الأهلي المصري"، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما.

لموشي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة الأهلي: "أود أن أقول كم أنا فخور بتواجدي هنا، وأن أكون مدرب لفريق نادي الدحيل، والعمل الذي قام به العمل الذي قام به المدرب السابق، وهو ما جعل النادي يشارك في هذه البطولة الرائعة". "اقرأ التفاصيل"

مؤتمر الأهلي | موسيماني: لم نأت هنا للتنزه .. الشناوي: سنسعد الجماهير كما أسعدونا

عبر الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بتواجده في قطر، للمشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن البطولة دائمًا ما تشهد مستويات كبيرة من جانب الفرق التي تشارك فيها.

موسيماني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "عندما تكون مدرب للفرق الكبيرة، تريد حتمًا للتواجد هنا، ولدينا الفرصة للتواجد في هذه البطولة، وليس الأمر هينًا، وسعيد بإتاحة الفرصة للعب في هذا الملعب الجديد، وجاهزون للمواجهة، وسنواجه خصم محترم وهو الدحيل القطري، بطل البطولة المحلية القطرية، وجاهزون لتقديم مستوى جيد". "اقرأ التفاصيل"

موسيماني: فيفا لا يعترف بنجاحاتنا وعلى أوروبا أن تغير نظرتها لنا

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، عن كونه أول مدرب أسمر اللون يقود تدريب الشياطين الحمر، مؤكدًا أن ما حققه مع صن داونز الجنوب إفريقي، هو ما دفع محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، للتعاقد معه.

الجنوب إفريقي قاد الشياطين الحمر في أكتوبر من العام الماضي، ليحصد معهم لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز وكأس مصر. " اقرأ التفاصيل "

كهربا: بايرن ميونخ مثل الأهلي وجئنا لحصد لقب المونديال

لا يتوقف طموح محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري، عند حد المشاركة المشرفة في كأس العالم للأندية قطر 2020، إنما يحلم بالعودة إلى القاهرة حاملًا لقب المونديال، كأول نادٍ عربي يحقق هذا الإنجاز.

المارد الأحمر يختتم استعداداته اليوم الأربعاء، لمواجهة الدحيل القطري، بالغد، في المباراة الافتتاحية، على أن يلتقي الفائز في نصف النهائي ببايرن ميونخ الألماني. " اقرأ التفاصيل "

حسام البدري: أتمنى وصول الأهلي لأبعد مدى بالمونديال

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أن هناك بعض العوامل التي ستساعد النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك دوافع قوية تتماشى مع البطولة والتي تعتبر من أقوى البطولات على مستوى العالم.

البدري قال خلال تصريحات صحفية: "الأهلي يمتلك الخبرات الكبيرة، وأتمنى أن يصل إلى أبعد مدى ببطولة كأس العالم للأندية، ومباراة الدحيل هي التعبير الحقيقي عن حجم واسم الأهلي إفريقيًا وعربيًا".

الأهلي يواجه الدحيل بالزي البديل

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام الدحيل القطري، بربع نهائي كأس العالم للأندية، عن مشاركة المارد الأحمر في المباراة بالزي البديل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي سيلعب بالقميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء، والحارس سيرتدي الطقم الأصفر كاملًا، وفي حين يرتدي الدحيل الطقم الأساسي الأحمر الكامل، والحارس سيرتدي الزي البنفسجي.