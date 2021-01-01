موسيماني: فيفا لا يعترف بنجاحاتنا وعلى أوروبا أن تغير نظرتها لنا

مدرب الأهلي يتحدث عن قيمة محمود الخطيب ونجاحاته التي جاءت به إلى مصر

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، عن كونه أول مدرب أسمر اللون يقود تدريب الشياطين الحمر، مؤكدًا أن ما حققه مع صن داونز الجنوب إفريقي، هو ما دفع محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، للتعاقد معه.

الجنوب إفريقي قاد الشياطين الحمر في أكتوبر من العام الماضي، ليحصد معهم لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

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ويستعد موسمياني حاليًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية قطر 2020، مع المارد الأحمر، إذ يلاقي الدحيل القطري غدًا الخميس.

وقال موسيماني، خلال حواره مع شبكة "cnn" الأمريكية، والتي أطلقت عليه "بيب جوارديولا الكرة الإفريقية": "يبدو الأمر دائمًا مستحيلًا حتى يقوم به شخص ما، هل فكرت أحد يومًا أنه سيكون لجنوب إفريقيا رئيسًا أسودًا مثل نيلسون مانديلا؟ هذا الأمر كان مدهشًا!، كذلك هل تصدق أن شخصًا مثلي، بدأ بدايات متواضعة، سيكون أول مدرب جنوب إفريقي يحقق لقب دوري الأبطال مرتين ويحصل على أفضل مدرب بالقارة؟".

وانتقل المدرب الجنوب إفريقي للحديث عن محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء: "الخطيب أسطورة، أن يكون رئيسًا للأهلي فهو كأن يكون كيني دالجليش؛ رئيسًا لليفربول الإنجليزي، والآن الخطيب أثبت أنه كان على حق عندما تعاقد معي، فقد حققنا اللقب القاري ويسير كل شيء بصورة جيدة".

وأضاف: "لا أريد الخوض كثيرًا في أسباب تعاقد الأهلي معي، فأنا هنا الآن، ومجيئي لم يكن قرارًا سياسيًا، فقد حققت من قبل ألقاب، وهزمت الأهلي مرتين هو والزمالك، كلاهما يعرفني جيدًا، والتعاقد معي لم يكن له علاقة بالألوان أو السياسة".

مدرب الشياطين الحمر لديه عتاب على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فبعد ما حققه لم يدخل ضمن قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في عام 2020، يقول موسيماني عن ذلك: "على الفيفا أن تضع في اعتبارها المدربين من خارج أوروبا، لأنه من المفترض أن هذه الجائزة جائزة عالمية، فهناك أيضًا خورخي جيسوس؛ مدرب فلامنجو البرازيلي السابق، الذي حقق مع فريقه لقب الدوري المحلي وكأس ليبرتادوريس في موسم 2018-2019، ولكن الفيفا لم تعترف بنجاحاته هذه".

وواصل: "جيسوس الآن يعمل مع بنفيكا البرتغالي، لكن وقع عمله بفلامنجو فاز بالعديد من الألقاب، واستحق أن يدخل ضمن المرشحين وقتها، الأمر لا يتعلق بي فقط، لكن لا بأس، علينا أن نمضي قدمًا، فلا يجب أن تدور حياتنا حول الجوائز".

صاحب الـ65 عامًا تطرق للحديث عن إمكانية انتقاله للعمل بأوروبا، إذ علق: "هل هناك احتمال؟، نعم، يجب أن نكون واقعيين، أوروبا ليس بها الكثير من المدربين الأفارقة، لا أريد أن أدخل السياسة في الأمر، لكن بعض الأشياء يجب أن ننقلها كما هي، فالطبيب بجنوب إفريقيا، هو نفسه الطبيب الموجود بأوروبا وكذلك المهندس المعماري، لذلك لا أفهم إلى متى سيُنظر للأمر بشكل مختلف عندما يتعلق بكرة القدم؟".

وأكمل: "هناك عديد اللاعبين الأفارقة الذي لعبوا بأوروبا وحققوا لقب دوري الأبطال، لكن لا يمكنهم الحصول على فرصة تدريب هناك، ربما يتغير الأمر في الأجيال المقبلة، لكن أولًا يجب أن تعطي أوروبا الفرصة للأفارقة المولودين بها، قبل أن نتحدث عن إمكانية حصولي على فرصة هناك، فالطريق طويل أمامنا، وعليهم ألا يقللوا أبدًا من مواطن جنوب إفريقي أسمر"