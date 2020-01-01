مدرب الاتحاد السابق: نادٍ سعودي كبير يرغب في ضم حسام عاشور

حسام عاشور أبلغ من إدارة الأهلي بعدم تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، والحديث عن عرض من أحد كبار الدوري السعودي

قال عادل عبد الرحمن المدير الفني السابق لعدد من الأندية السعودية أبرزها الشباب والاتحاد أن هناك عرضًا جديًا من أحد كبار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لقائد الأهلي المصري حسام عاشور.

وكان الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي عن عدم تجديد عقد عاشور صاحب الـ34 عامًا والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بناءً على قرار المدرب السويسري رينيه فايلر الذي يرى أنه ليس بحاجة لخدمات لاعب الوسط المخضرم.

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الأهلي عرض على عاشور اعتزال اللعب وإقامة مباراة اعتزال كبيرة له يحصل على ريعها بالكامل، بجانب تعيينه ضمن طاقم التحليل في قناة النادي وأخيرًا منحه أحد المناصب الإدارية أو الفنية بعد تأهيله وصقله.

ولم يرد عاشور على عرض ناديه بعد، وإن كان الإعلامي أحمد شوبير قد قال أن اللاعب وافق على عرض الأهلي خلال الجلسة التي جمعته مع رئيس النادي محمود الخطيب يوم أمس.

عادل عبد الرحمن الذي عمل في السعودية مع أندية الشباب والاتحاد والباطن والوحدة نصح اللاعب باعتزال كرة القدم نهائيًا إلا في حال وجد عرضًا خارجيًا جيدًا يليق به.

مضيفًا "تحدثت مع أحد المسؤولين في نادٍ سعودي كبير وأبلغني برغبتهم في ضم حسام عاشور الموسم القادم للاستفادة من خبراته الكبيرة في إعادة الاتزان للفريق، ستكون فرصة ممتازة للاعب وإلا فالاعتزال هو القرار الأفضل له".