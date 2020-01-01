الأهلي محطته الأخيرة .. جروس يعلن اعتزاله التدريب

صاحب الـ65 عامًا يفاجئ الجمهور باعتزاله

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني الأسبق للزمالك المصري والأهلي السعودي، اعتزال مجال التدريب نهائيًا بشكل مفاجئ، ليكتفي بما قدمه في الملاعب العربية والأوروبية.

صاحب الـ65 عامًا بقي منذ فبراير الماضي دون عمل، بعدما رحل عن أهلي جدة، إذ فشلت ولايته الثالثة مع الفريق.

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جروس قال، خلال تصريحاته لإذاعة "SRF" السويسرية: "قرر الابتعاد عن التدريب، لن ترونني بالملعب مرة أخرى، لكن إذا كان هناك عرض مناسب، فربما أعود، ليس هناك أي شيء مستبعد، وإن كان بالفترة الحالية لن أعمل بالتدريب".

السويسري عمل بعدة أندية أوروبا على رأسها بازل السويسري، توتنهام الإنجليزي، بجانب يونج بويز السويسري، قبل أن ينتقل للوطن العربي.

بدأ جروس مسيرته في الخليج بالأهلي السعودي في يوليو 2014، وحتى يونيو 2016، ثم عاد له مرة أخرى في أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2017، واختتمها بالولاية الثالثة من أكتوبر 2019 وحتى فبراير 2020.

خلال هذه الفترات الثلاثة، حصد الراقي مع السويسري المخضرم الثلاثية؛ الدوري المحلي، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر المحلي.

وتخلل عمله بالنادي الجداوي، موسمًا مع الزمالك 2018-2019، رحل في نهايته على إثر نهاية عقده وعدم تجديده لخلافات مع رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، لكنه نجح خلالها في حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ الفارس الأبيض.