الأهلي يدعم تركي آل الشيخ في مرضه

وزير الترفيه السعودي في رحلة علاج بأمريكا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، دعمه لتركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

بعض التقارير كشفت عن سفر آل الشيخ إلى أمريكا اليوم الأربعاء، لتلقي العلاج، حيث يعاني من مشكلات صحية، لم يُكشف عنها بشكل واضح.

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وكتب الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجلس إدارة النادي يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي يمر بوعكة صحة، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".

تركي آل الشيخ اتخذ نفس الموقف الداعم تجاه بيبو خلال الفترة الماضية، حيث يعاني هو الآخر من مشكلات صحية، حتى قام بزيارته في منزله، لأول مرة بعد فترة من الخلافات بينهما.

الأمور عادت إلى نصابها بين رئيس القلعة الحمراء ووزير الترفيه السعودي بعد عام كامل من الخلافات، حتى أعلن الأخير تنازله عن كافة القضايا وفتح صفحة جديدة مع الأهلي وجمهوره.