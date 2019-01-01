مؤتمر الأهلي - الجمهور وراء حق الانتفاع باستاد السلام وفرع خامس للنادي

محمود الخطيب يؤكد حرصه على تنفيذ برنامجه الانتخابي كاملًا وتطوير النادي حتى عام 2045

عقد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة، للإعلان عن التعاقد مع شركة "استادات القابضة"، للحصول على حق انتفاع باستاد السلام لمدة 25 عامًا.

"استادات القابضة" أعلنت عن نفسها أمس الثلاثاء، لبدء تطوير الملاعب المصرية وفقًا لأحد المعايير والتكنولوجيا العالمية. (طالع التفاصيل)

وقال الخطيب، خلال المؤتمر: "كنت أشعر بانزعاج كبير، لسفر الجمهور وراء الفريق إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية ثم عودته عقب المباريات في الفجر، لذلك اخترنا ملعب السلام ليكون ملعبنا".

وأضاف: "بهدف إراحة اللاعبين كذلك، سيتم إنشاء ملعبين فرعيين في استاد السلام، واستراحة خاصة لمختلف الفرق السنية".

بيبو كشف كذلك خلال المؤتمر عن إنشاء فرع خامس للقلعة الحمراء بالصعيد، عملًا بالدور الوطني والاجتماعي للنادي، بعد أفرع مدينة نصر والجزيرة ومدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس "تحت الإنشاء".

اتفاق الأهلي مع "استادات" أيضًا شمل تطوير قناة النادي بعدما حصلت الشركة على نسبة 51% من أسهم شركة "بريزنتيشن" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية للقناة.

واختتم رئيس القلعة الحمراء مؤتمر بالتأكيد على حرصه على تنفيذ برنامجه الانتخابي، مشددًا على التخطيط لنقلة عالمية للأهلي حتى عام 2045.