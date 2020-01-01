وكيله: هذا موقف تراوري من اللعب للأهلي أو الزمالك

اللاعب مطلوب في الفريق الأحمر

كشف عبد الحميد عادل موقف موكله إيريك تراوري نجم بيراميدز من اللعب لناديي الأهلي والزمالك في حال رحل عن فريقه بنهاية الموسم الجاري.

كانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في التعاقد مع تراوري هذا الصيف، وقد تحدثت بعض المصادر عن إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين الناديين تشمل جناح الأهلي أحمد الشيخ.

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الوكيل سُئل عن موقف موكله، فأجاب لقناة النهار "تراوري مستمر مع بيراميدز حاليًا وسنتحدث في نهاية الموسم، اللاعب لم يتحدث مع النادي حول رحيله، الحديث حوله ليس جديدًا بل منذ فترة، لكن تركيزه الحالي على إنهاء الموسم مع فريقه والفوز بكأس الكونفدرالية".

تابع حول موقفه من الرحيل حال وصلته عروض جديدة "الكرة لا تعرف الوعود، تراوري ملتزم بعقد مع بيراميدز حاليًا، ونأمل أن يُتوج النادي بكأس الكونفدرالية لتوافق الإدارة على رحيله كنوع من التكريم له".

وأتم حول الاختيار بين الأهلي و الزمالك "اللعب للفريقين الكبيرين شرف لأي لاعب في مصر، لكن تراوري في حال ترك بيراميدز سيلعب إما للأهلي أو خارج مصر".