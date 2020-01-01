الأهلي بدون أجانب - تشكيل محلي غير قادر على مقارعة الكبار

رغم ذلك هل تخيلت يومًا تشكيل النادي الأهلي بدون المحترفين الأجانب

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين 7 لاعبين في قائمة كل فريق، وهو ما يُضيف قوة كبيرة لهذه الفرق وللبطولة بشكل عام وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الموسم الأخيرة في المسابقة.

ويمتلك النادي الأهلي بين جدرانه نماذج أكثر من رائعة للاعبين الأجانب أصحاب الإمكانيات الفنية الخاصة، بل وهناك البعض يُمكن مقارنته بالأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

وتتمثل عناصر الأهلي الأجنبية في : (عمر السومة – جوزيف دي سوزا – لوكاس ليما – دجانيني تفاريس – الفيس ساريتش – يوسف بلايلي – ماركو مارين).

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وبالتأكيد عند مراجعة هذه الأسماء ستتأكد أن الأهلي يمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات فنية أكثر من رائعة وقادرة على قيادة الفريق للفوز في أي مباراة.

ولكن على الرغم من هذه القوة إلا أن الفريق يُعاني في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد 22 جولة.

ورغم ذلك هل تخيلت يومًا تشكيل النادي الأهلي بدون المحترفين الأجانب ..

تشكيل الأهلي بدون اللاعبين الأجانب

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : حسين عبدالغني – معتز هوساوي – محمد خبراني – سعيد المولد

خط الوسط : نوح الموسى – عبدالفتاح عسيري – عبدالرحمن غريب – سلمان المؤشر – حسين المقهوي

خط الهجوم : مهند عسيري

ومن المنطقي أن تشكيل النادي الأهلي باللاعبين المحليين لن يكون قادرًا على المنافسة سواء محليًا أو قاريًا، نظرًا لأن هذه الأسماء لا تملك خبرة الحصول على الألقاب.

وبلغة الأرقام فأن مساهمات اللاعبين الأجانب خلال الموسم الحالي كانت واضحة بشكل كبير، فيكفي القول أن عمر السومة شارك في 9 مباريات فقط بسبب تعرضه للإصابة، ولكن دوره كان واضحًا في تحقيق 4 انتصارات، بينما تعادل الفريق في مباراتين وتلقى الفريق الخسارة في 3 مباريات، وخلال الموسم الحالي سجل السومة 13 هدفًا رغم مشاركاته المعدودة.

اللاعب الآخر المؤثر في صفوف الراقي هو لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، والذي شارك في 17 مباراة خلال الموسم، حقق الفريق الفوز في 9 منها، وخسر 5 مباريات وتعادل في 3، ووصل معدل النقاط الذي حصده الفريق بحضور سوزا إلى 1.8 نقطة لكل مباراة.

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الجزائري يوسف بلايلي رغم عدم تقديم أفضل ما لديه إلا إنه شارك في 12 مباراة ووصل معدل تحقيق النقاط بمشاركة اللاعب إلى 1.8 نقطة لكل مباراة.

اللاعب دجانيني تفاريس ضمن أكثر الأجانب مشاركة مع الراقي، حيث لعب 22 مباراة وحقق الفوز في 11 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وحقق اللاعب معدل 1.7 نقطة لكل مباراة.