رسميًا .. الأهلي يحدد موعد مواجهة الوداد

محاولات لإقامة المباراة على استاد القاهرة

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن ناديه حدد موعد مواجهة الوداد المغربي، مشيرًا إلى إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإخطاره بالموعد.

المارد الأحمر يلاقي وداد الأمة، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا وإيابًا، بعدما تراجع كاف عن إقامة الدور من مباراة واحدة، على إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للشياطين الحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، حدد الثالث من أكتوبر المقبل، موعدًا للقاء الإياب.

وقال مدير الكرة في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "تم إخطار الكاف بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة".

يذكر أن الأهلي كان قد تأهل لنصف النهائي القاري، بعدما تغلب على صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة ذهابًا، وتعادل معه إيابًا بهدف لكل منهما.

أما الوداد فأقصى النجم الساحلي التونسي بهزيمته بنتيجة 2-0، ثم تلقى الهزيمة أمام إيابًا 1-0، ليخطف بطاقة التأهل بالفوز في مجموع المباراتين.