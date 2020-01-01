مانويل جوزيه: ما حققه الأهلي لا يمكن لأحد تكراره وكفته أرجح من الوداد

المدرب البرتغالي يتحدث عن لقاء الأحمر بنصف النهائي الإفريقي

يرى الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه؛ المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، أن تاريخ الشياطين الحمر يرجح كفتهم خلال مواجهة الوداد المغربي، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى صعوبة المباراة.

الشياطين الحمر يستعدون لملاقاة وداد الأمة، في سبتمبر المقبل، بنصف النهائي القاري، بعدما تأجلت المباراة لعدة أشهر، على إثر انتشار جائحة كورونا في العالم.

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وقال جوزيه، خلال تصريحاته لقناة القلعة الحمراء: "المباريات عامةً مع فرق تونس والمغرب والجزائر دائمًا ما تكون صعبة، بالنسبة لي من الصعب أن أحلل لقاء الوداد، لأنني لست متابعًا جيدًا للفريق المغربي، لكن بما أنهم توجوا أبطالًا للدوري فهذا دليل على أنهم فريق جيد، والأهلي كذلك لست متابعًا له مع المدرب الجديد، فلا يمكنني توقع شكل المباراة".

وأضاف: "الأهلي هو أكبر نادٍ في إفريقيا، وحصل على عدد كبير من البطولات القارية، لم ينجح أي فريق في حصد مثلها، والأهلي هو الأكثر تتويجًا بالبطولات، لذلك له ثقله التاريخي الذي سيساعده في المباراة، ومع ذلك اللقاء لن يكون سهلًا".

يذكر أن المارد الأحمر تأهل لنصف النهائي بعدما أطاح بصن داونز الجنوب إفريقي بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد ذهابًا وإيابًا، أما الوداد فتأهل على حساب النجم الساحلي التونسي بهزيمته بنتيجة 2-1.