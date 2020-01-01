مواجهة الوحدة تلغي "الراحة المعتادة" للاعبي الأهلي

مباراة صعبة أمام الفريق السعودي

قرر كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي السعودي استئناف الفريق لتدريباته مباشرة عقب مواجهة الاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس، والتي حسمها لصالحه بنتيجة 3-2.

واعتاد الفريق الحصول على راحة في اليوم التالي للمباريات، لكن المدرب السويسري قرر إلغاء تلك الراحة وخوض المران يوم أمس السبت لضيق الوقت قبل مواجهة الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

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وقسم جروس اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمن أولئك الذين شاركوا في مباراة الاتفاق وخاضوا تدريبات استشفائية، والثانية التي لم تلعب اللقاء وأجرت تدريبات بدنية وفنية مختلفة ومتنوعة.

الأهلي سيتوجه خلال الساعات القادمة إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة الوحدة على استاد آل نهيان في مباراة يُتوقع أن تكون مثيرة وقوية نظرًا للمستوى المميز للفريقين وامتلاكهما عددًا من اللاعبين المحليين والأجانب أصحاب الجودة والتجربة.

انتصار الأهلي الأخير والمثير على الاتفاق رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، وقد قلص الفارق مع النصر في وصافة الهلال إلى نقطتين فقط.