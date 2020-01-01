سعيد المولد يُربك حسابات جروس قبل مباراة الأهلي والوحدة

مباراة صعبة أمام الفريق السعودي

يُواصل الأهلي السعودي تدريباته في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين على استاد آل نهيان، وقد تلقى مدربه كريستيان جروس خبرًا غير جيدًا يخص مدافعه سعيد المولد.

الظهير الأيمن كان قد غادر مواجهة الاتفاق في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس الماضي لتعرضه للإصابة، والتي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-2.

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وقد أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب نهاية المباراة إصابته بالتهاب قوي في العضلة الضامة.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن سعيد المولد أبلغ المدرب السويسري حاجته إلى الراحة لمدة يومين فقط قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، وهو الأمر الذي أربك جروس وحساباته للتشكيل الأساسي الذي سيواجه به الوحدة.

وأضافت الصحيفة أن المدافع السعودي سيُجري فحصًا جديدًا اليوم الأحد للوقوف على مدى قدرته المشاركة في الحصة التدريبية من عدمها، وسيتم تقييم حالته باستمرار لتحديد إمكانية خوضه اللقاء من عدمه.

انتصار الأهلي الأخير والمثير على الاتفاق رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، وقد قلص الفارق مع النصر في وصافة الهلال إلى نقطتين فقط.