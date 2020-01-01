الأهلي يُراقب تصريحات لاعبيه في السوشيال ميديا

قرار جديد في النادي

أنهت لجنة الانضباط والسلوك في الأهلي السعودي إعداد لائحة المخالفات والعقوبات التي تتعلق باللاعبين والمدربين وجميع العاملين في النادي، لضمان سير العملية الإدارية بكفاءة عالية وانضباط كامل.

وسيقع ضمن مسؤولية اللجنة متابعة ومراقبة كافة التصريحات الصادرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والألعاب الأخرى على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وسترصد تلك اللجنة المخالفات وتُحدد العقوبات الرادعة بحق أصحابها.

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وقد أوضح خالد الشهري عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس لجنة الانضباط والسلوك أن تلك المخالفات قد تصل إلى حد الخصم من الراتب والحرمان من المكافآت المالية.

وأضاف لصحيفة الرياضية السعودية "ي حال اعتماد اللائحة سيتم بالتنسيق مع مشرفي الألعاب والأجهزة الإدارية، إعطاء آلية التصريحات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وستكون مراقبة من اللجنة بشكل دائم، إضافة إلى الممارسات السلوكية، على أن تكون هناك عقوبات مختلفة".

واصل "انتهينا من إعداد اللائحة التي تم الاستعانة فيها بشركة قانونية ولاعبين سابقين ذي خبرة كبيرة، وستكون جاهزة لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، من أجل اعتمادها أو مراجعتها، ومن ثم تعمم وتطبق عن طريق الرئيس التنفيذي".

يُذكر أن تلك الإجراءات تأتي بعد التصريحات التي أطلقها مهاجم الفريق مهند عسيري خلال تواجده في بث مباشر مع لاعب الهلال هتان باهبري وأثارت جدلًا واسعًا.