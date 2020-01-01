سيد عبد الحفيظ يُعلن موعد مهرجان اعتزال طارق التائب

الأهلي سيشارك في مهرجان اعتزال النجم الليبي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موعد مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التائب، والذي سبق أن أعلن النادي المصري موافقته على المشاركة به.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ، وهو لقاء حاسم للغاية في حظوظ الفريق للتأهل لربع نهائي البطولة، إذ لا يمتلك سوى 7 نقاط مقابل 9 لمنافسه و6 للهلال السوداني الذي سيلعب أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

رسميًا | أسامة الحدادي يُغادر الاتفاق بالإعارة لعام ونصف

الفريق الأحمر تغلب على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في آخر جولات الدوري المصري ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، وقد تم تأجيل مباراته القادمة أمام إنبي لأجل غير مسمى.

ونقل الحساب الرسمي لقناة الأهلي على تويتر عن عبد الحفيظ قوله "الأهلي سيشارك في مهرجان اعتزال طارق التائب يوم 28 مارس القادم، وسيتم الأمر بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ضد الهلال السعودي الذي ارتدى التائب قميصه لعدة سنوات خلال مهرجان الاعتزال، والذي سترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

يُشار لأن طارق التائب كان قريبًا من اللعب للأهلي خلال العقد الأول من القرن الحالي، لكن رغبة مانويل جوزيه في إخضاعه لاختبارات فنية كما قال اللاعب حالت دون إتمام الصفقة.