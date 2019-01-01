الأهلي ضد الفرق التونسية .. تفوق ساحق أفلت منه النجم الساحلي

مباراة منتظرة بين الفريقين

يستعد الأهلي لافتتاح مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس بتونس يوم الجمعة القادم.

وتُعد تلك هي المواجهة الـ44 التي تجمع الفريق الأحمر مع الفرق التونسية في البطولات الأفريقية، وقد شهدت المباريات الـ43 السابقة تفوقًا ساحقًا للأهلي، هذا التفوق أفلت منه النجم الساحلي الذي يُعادل منافسه في عدد مرات الفوز والخسارة.

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وشهدت المباريات الـ43 السابقة بين الأهلي والفرق التونسية انتصار الفريق المصري في 19 مباراة وخسارته في 8 وتعادله في 15 لقاء كان منهم 9 بنتيجة 0-0.

أولى مواجهات الأهلي مع الفرق التونسية كانت مع مستقبل المرسى في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1985، وقد حسم بطل القرن في أفريقيا مباراتي الذهاب والإياب لصالحه بنتيجتي 1-0 و4-0.

آخر مواجهات الأهلي مع الفرق التونسية كانت مع الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، وخلالها فاز الفريق ذهابًا في القاهرة 3-1 وخسر إيابًا في تونس 3-0 ليخسر اللقب القاري.

الفوز الأكبر للأهلي خلال مبارياته ضد التوانسة كان على حساب منافسه القادم "النجم الساحلي"، وكان بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي نسخة 2017-2018 في دوري أبطال أفريقيا.

المباريات النهائية لم تغب عن مواجهات الأهلي مع الفرق التونسية، إذ جمعتهم 8 مواجهات نهائية بمختلف البطولات الأفريقية، وقد نجح الفريق الأحمر في حسم 6 ألقاب لصالحه هي دوري أبطال أفريقيا أعوام 2005 و2006 و2012 والسوبر الأفريقي 2007 و2009 و2014، وقد خسر النادي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007 أمام النجم الساحلي و2019 أمام الترجي.

أحرز نجوم الأهلي 54 هدفًا في مرمى التوانسة، ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة الهدافين بـ6 أهداف ويمتلك مهاجم الفريق الحالي وليد أزارو 5 أهداف ومن ثم الأنجولي أمادو فلافيو 4، وقد تلقت شباك الفريق 34 هدفًا.

الترجي هو أكثر الفرق التونسية لعبًا ضد الأهلي بواقع 20 مباراة، فاز الفريق المصري في 8 مباريات وخسر 4 وانتهت 8 بالتعادل.

النجم الساحلي لعب ضد الأهلي 11 مباراة انتهت 5 منها بالتعادل وتقاسم الفريقان المباريات الستة الأخرى لصالحهما بواقع 3 انتصارات لكل فريق.

لعب الصفاقسي 6 مباريات ضد الأهلي انتهت 4 منها لصالح بطل القرن في أفريقيا و2 بالتعادل واكتفى الفريق التونسي بانتصار واحد.

لعب الأهلي مباراتين ضد الأفريقي كانتا في كأس الكونفدرالية الأفريقية وتبادلا الفوز خلالهما، ولعب اثنتين كذلك أمام البنزرتي فاز في واحدة وتعادل في الثانية، ومباراتين ضد مستقبل المرسى وفاز بهما.