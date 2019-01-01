الاتحاد الأفريقي يُعدل مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا ويُحدد موعد النهائي

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدة تعديلات على مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، كما أجرى تعديلات على مواعيد مباريات البطولة الأولى بدءً من الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وقرر الكاف أن يُلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 25 مايو ويسبقه بيوم واحد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وضمن التعديلات كان تقديم الجولة الرابعة من دور المجموعات لتُقام بين أيام 10-12 يناير 2020 بدلًا من 14-16 فبراير من نفس العام، علمًا أن دور المجموعات سينطلق نهاية الشهر الجاري وخلال أبرز المباريات سيلعب النجم الساحلي أمام الأهلي يوم 29 نوفمبر الجاري في ملعب رادس بتونس.

وستُلعب الجولة الخامسة من دور المجوعات خلال أيام 24-26 يناير، والجولة السادسة والأخيرة أيام 21 يناير حتى 2 فبراير.

وستُقام يوم التاسع من فبراير قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستلعب مباريات الذهاب خلال أيام 28 فبراير حتى الأول من مارس، والإياب خلال الفترة من 6-8 مارس.

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال سيُلعب أيام 1-3 مايو والإياب خلال أيام 8-9 مايو 2020.

وكان الكاف قد حدد موعد مباراة السوبر الأفريقي والتي ستجمع الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 فبراير وستُقام في العاصمة القطرية الدوحة.