النجم الساحلى: طلبنا تأجيل مواجهة الأهلي وكوليبالي يحتاج استثناءً للمشاركة

الأهلي كذلك وافق على التأجيل

أعلن قيس عاشور؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، تقدم ناديه بطلب تأجيل مواجهته أمام الأهلي المصري، موضحًا أنه في انتظار رد الاتحاد الأفريقي "كاف".

جوهرة الساحل من المقرر أن يستضيف المارد الأحمر في 29 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عاشور، خلال تصريحاته لقناة القلعة الحمراء: "تقدمنا بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي بتأجيل مواجهة الأهلي 24 ساعة، لأننا نخوض مباراة في الدوري المحلي في 25 من نوفمبر الجاري، والأهلي كذلك لديه مباراة في اليوم نفسه، وطلب الأهلي كذلك تأجيل مواجهتنا ليوم واحد".

وأضاف: "ننتظر حاليًا الرد من الاتحاد الأفريقي، ونتمنى الموافقة حتى يتسنى للاعبينا الاستعداد الجيد للمباراة".

وبسؤاله عن ملعب المباراة: "قيل أنه طيب المهيري، لكن هذا غير صحيح، فملعب رادس سيسضيف المباراة".

عن موقف الثنائي محمد أمين بن عمر وكوليبالي من اللحاق باللقاء: "بن عمر منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة، الأمر يتوقف على مدى جاهزيته البدنية ورؤية الجهاز الفني، أما كوليبالي فنحاول الحصول على استثناء من الاتحاد التونسي لقيده خلال الفترة الحالية، لأن باب القيد في تونس يُفتح في الأول من ديسمبر المقبل، ومن ثم سنقوم بقيده أفريقيًا".

يذكر أن الأهلي والنجم الساحلي ينافسان ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.