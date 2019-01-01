فيديو - نقل العويس إلى المستشفى بشكل عاجل

حارس الأهلي تعرض لإصابة قوية، قد تهدد مشاركته في خليجي 24

تعرض محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، إلى إصابة خلال مواجهة فريقه أمام الفيصلي، المقامة حاليًا، مما استدعى إلى نقله إلى المستشفى.

الراقي يستضيف الفيصلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، شهدت كرة هوائية مشتركة بين العويس ومهاجم الفيصلي، أدت إلى اصطدام قوي في رأس الحارس.

وسقط العويس أرضًا، ليتدخل الجهاز الطبي للراقي بشكل سريع، في محاولة لإسعاف الحارس بالملعب، قبل أن يخرج من الملعب على قدميه.

ورغم خروج حارس الأهلي على قدميه من الملعب إلا أنه تم على الفور حمله على نقالة عربة الإسعاف، للتوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على حالته.

ودفع السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للراقي، بالحارس البديل ياسر المسيليم، لاستكمال اللقاء.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الفيصلي في المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، لكن متأخرًا بفارق الأهداف.

ويتواجد العويس في قائمة المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24"، المقرر انطلاقها في 26 من الشهر الجاري بدولة قطر.