ترقب في الأهلي لنتائج فحوصات هوساوي وهندي الطبية

المدافعان تعرضا لإصابة خلال مباراة دوري أبطال آسيا

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي بقيادة مازن بهكلي نتائج الفحوصات الطبية التي من المتوقع أن يُجريها مدافعا الفريق، معتز هوساوي وعبد الباسط هندي، اليوم الأربعاء للوقوف على تطور حالتهما الصحية ومدة غيابهما عن اللعب.

الفريق الجداوي يستعد لمواجهة الفتح في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد استأنف تدريباته يوم أمس الثلاثاء عقب العودة من الكويت بنقاط الفوز الثلاثة من مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

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وتعرض الثنائي هوساوي وهندي لإصابة خلال المواجهة الآسيوية، وانتظر الجهاز الطبي 48 ساعة بعد الإصابة في العضلة الخلفية التي لحقت بهوساوي من أجل إجراء كشف طبي لتحديد نوع الإصابة ومدة العلاج والتأهيل الخاصة بها.

أما هندي، فقد أجرى فحصًا بالأشعة في أحد المستشفيات الخاصة على موضع إصابته، وقد أظهر وجود التواء في الكاحل لكن تم الانتظار حتى يوم أمس للتأكد من وجود ورم من عدمه في الكاحل، وهو ما لم يتضح خلال الأشعة أمس ولذا سيخضع لفحوصات جديدة اليوم.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و8 نقاط عن الهلال في الصدارة.