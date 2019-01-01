الأهلي السعودي يدعم صفوفه بالروماني نيكيولاي ستانشيو

يعد اللاعب الروماني خامس صفقة تبرمها إدارة عبدالله بترجي المكلفة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أبرمت إدارة النادي الأهلي السعودي صفقة جديدة بالتعاقد مع صانع الألعاب الروماني نيكيولاي ستانشيو بشكل مبدئي، في انتظار الفحص الطبي للتوقيع رسمياً لمدة 3.5 مواسم.

ويعد اللاعب الروماني خامس صفقة تبرمها إدارة عبدالله بترجي المكلفة بعد التعاقد مع التشيلي بايزا والبرازيلي سانتوس وحسين عبدالغني بالإضافة إلى إعادة المعار تيسير الجاسم.

ويمتلك ستانشيو مسيرة خاصة مع منتخب بلاده، حيث شارك مع رومانيا في 28 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وتعتبر المشاركة في يورو 2016 بفرنسا المحطة الدولية الأبرز للاعب.

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وبدأ اللاعب الروماني (25 عاماً) مشواره الرياضي في صفوف فريق يونيريا ألبا لوليا، قبل الانتقال في عام 2011 إلى فاسلوي، أحد الفرق المعروفة في رومانيا، ورحل منه تجاه ستيوا بوخارست العريق، ومع الأخير خاض منافسات دوري أبطال أوروبا 2013-2014.

عمر السومة صنع 5⃣ أهداف خلال هذا الموسم من الدوري السعودي.@omaralsomah

(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/O7p4vIJSbb — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 28, 2019

وكان أول احتراف لاعب خارج بلاده في الدولي البلجيكي وبالتحديد مع نادي أندرلخت وانضم حينها لهم مقابل 10 ملايين يورو، مما جعله أغلى لاعب في تاريخ النادي.

أخر محطات اللاعب الاحترافية كانت العام الماضي حينما انتقل نيكولاي إلى سبارتا براغ التشيكي في صفقة تاريخية بالنسبة للأخير قدرها 4.5 مليون يورو.