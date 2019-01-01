الانتقالات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حمد الله: النصر يتعرض لظلم تحكيمي ومستعد للاعتزال في هذه الحالة

التعليقات()
لاعب النصر يشدد على أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي في حالة واحدة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر غضبه من الظلم التحكيمي، الواقع على فريق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي كان آخره في مباراة الفريق أمام أحد مساء أمس.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح حمد الله، بعد تدخل عليه، قبل ان يعود الحكم النرويجي سفاين موين ويلغيها ويشهر بطاقة صفراء للاعب بداعي التمثيل.

وقال حمد الله في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "الحكم ألغى ركلة جزاء صحيحة مليون بالمئة، وإن لم تكن صحيحة فإني مستعد لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي".

وواصل: "كان هناك ركلة جزاء أخرى للنصر في الشوط الأول لم يحتسبها الحكم أيضاً، أتمنى أن تتقدم إدارة النصر باحتجاج ضد قرار القدم، حول منحي البطاقة الصفراء".

اختيارات المحررين

ويغيب حمد الله عن مباراة العالمي القادمة، أمام التعاون في الجولة الـ 18 من الدوري بسبب تراكم البطاقات.

الجدير بالذكر أن النصر حقق فوزاً كبيراً على أحد برباعية نظيفة مساء أمس، ليصل إلى النقطة 37 في المركز الثاني من جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.

الموضوع التالي:
مجلس المصري البورسعيدي يعلن توصله لاتفاق لضم شيكابالا
الموضوع التالي:
جورجينيو، هل يستحق لقب الممرر العقيم؟!
الموضوع التالي:
لماذا يلجأ ريال مدريد إلى بند الخوف مع لاعبيه المعارين
الموضوع التالي:
أخبار انتقالات ريال مدريد | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2019
الموضوع التالي:
أخبار انتقالات برشلونة | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2019
إغلاق