أخبار الأهلي السعودي : ترشيح جمال بلماضي لقيادة الأهلي السعودي

قاد المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر الصيف الجاري

قالت تقارير صحفية جزائرية أن نادي أهلي جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع المدير الفني جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم.

وقالت التقارير أن نادي الأهلي يستهدف إغراء المدير الفني الشاب بعرض مادي مُغر من أجل إقناعه بقبول هذه المهمة.

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ رئيس النادي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم الأول كان قد قرر إقالة المدير الفني وبعد النتائج المخيبة للآمال لجماهير النادي الأهلي والتي كانت تأمل أن يكون هذا الموسم مختلف ووسط كوكبة اللاعبين اللذين يضمهم الفريق الأول من محترفين مميزين.

و لن تكون مهمة الاهلي في ضم المدرب الجزائري سهلة خاصة و ان بلماضي لديه مشروع كبير مع المنتخب الجزائري.

يُذكر أن جمال بلماضي كان قد قاد المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر الصيف الجاري.