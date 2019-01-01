هل يكسر الاتحاد سيطرة الهلال أمام الكبار على ملعبه؟

تتجدد مساء اليوم المواجهة بين الهلال والاتحاد من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي

ماجد جزر

يمتلك نادي الهلال السعودي قوة كبيرة على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك قبل أن يستضيف مواطنه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستضيف مواطنه الاتحاد في إياب ربع نهائي البطولة القارية على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وتتجدد مساء اليوم المواجهة بين الهلال والاتحاد من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم في إياب دور الربع النهائي الآسيوي.

وقبل مواجهة اليوم تُنصف الأرقام نادي الهلال على ملعبه ووسط جماهيره، ملعب جامعة الملك سعود، أمام الكبار في الكرة السعودي وذلك في مختلف البطولات.

ويُعد الأهلي الأكثر زيارة لهذا الملعب، حيث واجه الهلال فيه ثلاث مباريات، حقق الهلال الفوز في مباراتين بنتيجة 4\3 بالدوري السعودي للمحترفين، وفاز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الموسم الماضي.

وكانت الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الهلال أمام الكبار أمام النادي الأهلي في أخر مواجهة جمعت الفريقين بدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث تفوق الراقي بهدف نظيف.

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كما تغلب الهلال على نادي الشباب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراته أمام غريمه وجاره نادي النصر، تعادل الهلال بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت كلاهما بالدوري السعودي للمحترفين العام الماضي.

الجدير بالذكر أن زيارة نادي الاتحاد لملعب جامعة الملك سعود هي الأولى له، وستكون مثيرة كالعادة نظرًا لقيمة المواجهة.