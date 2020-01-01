مرتضى منصور: صفقات الزمالك انتهت، ولسنا مثل الأهلي

الرئيس أعلن تجديد عقد أحد اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قُرب الإعلان عن تجديد عقد لاعب الفريق حازم إمام، مستغلًا الأمر ليتحدث عن تخلي الأهلي عن حسام عاشور بعد مسيرة استمرت لـ16 عامًا.

رئيس النادي الأبيض تحدث في مداخلة هاتفية معتادة على قناة الزمالك الرسمية عن فريق الكرة مؤكدًا أن صفقات دعمه للموسم الجديد حسمت وانتهت بالفعل، مضيفًا "هناك صفقات جديدة وقد حسمت بالفعل، سيتم الإعلان عنها قريبًا".

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وأضاف حول تجديد عقد الظهير الأيمن "سنُعلن عن تجديد عقد حازم إمام هذا الأسبوع، الزمالك يُحافظ على أبنائه وليس مثل الأهلي تخلى عن حسام غالي وحسام عاشور".

ولم يُفوت منصور التأكيد مجددًا على رفض ناديه استئناف الدوري المصري بل كشف عن تطور جديد في الموقف بالإعلان عن رفض اللاعبين إجراء المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، والتي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم البدء في إجرائها للاعبين تمهيدًا لعودة النشاط الكروي.

إذ قال "لاعبو الزمالك لن يقوموا بعمل المسحة الطبية المجانية المقرة من اتحاد الكرة، قائد الفريق سيجتمع باللاعبين ويُصدر بيان يُوضح موقفهم ورفضهم لعب أي مباراة في الدوري، ما يحدث "تهريج"، لن نُضحي باللاعبين. الدوري توقف بسبب أزمة فيروس كورونا وتلك الأزمة لم تنته بعد".

ورفع الرئيس مستوى الإثارة في تصريحاته بالحديث عن شكوكه في تواجد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في العزل الصحي، بقوله "أشك أن فايلر موجود في العزل الصحي في سويسرا، لو كنت مكانه وسافرت لن أعود مرة أخرى"

يُشار إلى أن اتحاد الكرة المصري وبناءً على توصيات من وزارة الرياضة كان قد أعلن استئناف الموسم الجاري من الدوري يوم 25 يوليو القادم، على أن تتحمل الدولة تكاليف إجراء فحوصات كاملة للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية لأندية البطولة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وتعهد كذلك بإعادة الأجانب إلى مصر.