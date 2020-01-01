أخبار الزمالك اليوم | عتاب طارق السيد وموقف الشعلاني من اللعب للأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 21 يونيو 2020 ..

مرتضى منصور يُعاتب طارق السيد بعد تصريحاته الأخيرة

عاتب مرتضى منصور رئيس الزمالك لاعب الفريق المعتزل طارق السيد على تصريحاته الأخيرة ودعاه للحلول ضيفًا على قناة النادي لإيضاح حديثه الذي قال فيه أنه لا يعمل في الزمالك لأنه ليس محبوبًا في النادي ولأنه لا يتقبل الأخطاء ويتحدث عنها بصراحة ووضوح.

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رئيس النادي قال "أعاتب طارق السيد على حديثه، ولا أحب متاجرة اللاعبين القدامي بكلام مثل هذا. متى قلت لنا أن هناك خطأ ولم يستمع لك أحد؟ طلبت وجودك في الجهاز الفني المساعد لميتشو ولكنك تأخرت عن الاجتماع وكنا في عجلة من أمرنا. أطالب قناة الزمالك باستضافة طارق ليُوضح حقيقة تصريحاته".

غيلان الشعلاني: اللعب للزمالك شرف كبير

رحب نجم الوسط التونسي غيلان الشعلاني باللعب لنادي الزمالك الموسم القادم، وقد أكد وجود اتصالات مع مسؤولي الفريق بالفعل خاصة بعد فسخ عقده مع نادي ملاطيا سبور التركي لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

إذ قال لصحيفة الشروق التونسية "هناك عدة عروض أحدهم من الزمالك الذي تحدثت مع مسؤوليه بالفعل، ارتداء القميص الأبيض شرف كبير خاصة بعد النجاح الكبير لفرجاني ساسي وشعبيته الجارفة بين جماهير النادي". "اقرأ التفاصيل"

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