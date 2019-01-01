عمار حمدي يُثير القلق في تدريب الأهلي، والطبيب يُوضح ما حدث

اللاعب خرج من المران محمولًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار عمار حمدي القلق في تدريب الأهلي المسائي على ملعبه التتش في مقره بالجزيرة، بعدما غادر المران محمولًا لتعرضه لإصابة قوية.

وكان حمدي قد عاد لصفوف المارد الأحمر بعد نهاية إعارته للاتحاد السكندري، والتي استمرت منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم وشهدت ظهوره بمستوً ممتاز.

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ويُواصل النادي تدريباته على التتش استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء قبل جولة واحدة من ختام الدوري المصري، وهي المباراة التي قد تتوجه رسميًا بطلًا للدوري حال حقق الفوز بها مستفيدًا من تعادل الزمالك مع الجونة 2-2 يوم أمس.

وأوضح طبيب الأهلي "خالد محمود" أن حمدي تعرض لكدمة في وجه قدمه خلال التدريب، وسيخضع غدًا لفحوصات جديدة لملاحظة الورم الذي رافق الكدمة ومن ثم سيتحدد إمكانية مشاركته في التدريب من عدمها.

ويُجري الأهلي تدريبه الأخيرة في القاهرة صباح الغد قبل أن يتجه للإسكندرية للمبيت هناك قبل أن يلتقي المقاولون على استاد برج العرب مساء الأربعاء.