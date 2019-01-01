الكاف يُطالب الأندية بتحديد ملاعبها في بطولاته القارية

4 أندية مصرية تُشارك في بطولتي الكاف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية المشاركة في بطولاته القارية تحديد أماكن ومواعيد مبارياتها على ملاعبها.

وأكد الكاف على الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية سرعة تحديد تواريخ وأوقات وملاعب مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي، وذلك بحد أقصى يوم 25 يوليو لمباريات الذهاب و8 أغسطس لمواجهات الإياب.

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وتُشارك 4 أندية مصرية في البطولات القارية، إذ سيلعب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمصري في كأس الكونفدرالية، فيما لم يُحسم بعد أين سيلعب الزمالك وبيراميدز، إذ مازال ترتيبهما في الدوري المصري لم يُحسم بعد.

وكان الكاف قد حدد أيام 9 و10 و11 أغسطس القادم موعدًا لمباريات الذهاب، فيما ستُقام مواقع الإياب أحد أيام 23 و24 و25 أغسطس المقبل.

يُذكر أن الدوري المصري عاد للحياة يوم أمس بتعادل الزمالك مع الجونة، وسيُستكمل يوم الأربعاء القادم بمواجهة الأهلي مع المقاولون العرب والزمالك مع الإسماعيلي، ثم الختام يوم 28 يوليو الجاري بمواجهة القمة التي ربما ستكون هامشية إن فاز المارد الأحمر في مباراته السابقة وحسم اللقب رسميًا لصالحه.