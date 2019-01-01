عودة ثلاثي الأهلي المصاب للتدريبات الجماعية

الثلاثي جاهز لمواجهة الحسم أمام المقاولون العرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهد التدريب المسائي للنادي الأهلي تواجد الثلاثي المصاب محمود وحيد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ.

وكان الظهير الأيسر قد غاب عن ودية البلاستيك الأخيرة نتيجة شعوره بإجهاد في العضلة الضامة، فيما تعرض رمضان صبحي لشد في العضلة الضامة خلال المباراة التي انتهت لصالح الأهلي بأربعة أهداف دون رد، فيما كان الشيخ قد تعرض لكدمة في أصبع قدمه مما أبعده عن مران الأمس.

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وواصل الأهلي تدريباته على ملعبه التتش في مقره بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء قبل جولة واحدة من ختام الدوري المصري، وقد انتظم الثلاثي في التدريبات الجماعية مما يجعلهم جاهزين تمامًا لخوض اللقاء.

وتضاعفت أهمية المباراة بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل 2-2 مع الجونة يوم أمس في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ33، إذ سيحتفل المارد الأحمر بتتويجه باللقب رسميًا حال حقق الفوز على ذئاب الجبل الأخضر.

ويختتم الأهلي تدريباته على ملعب التتش بمران صباح الغد قبل أن يتوجه للإسكندرية للمبيت هناك قبل أن يلتقي المقاولون على استاد برج العرب مساء الأربعاء.

يُذكر أن الأهلي يمتلك حاليًا 74 نقطة في صدارة جدول الدوري المصري، يليه بيراميدز برصيد 70 نقطة لكنه أنهى جميع مبارياته في البطولة، ثم الزمالك بـ69 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام الإسماعيلي والأهلي.