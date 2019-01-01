680 ألف غرامات السوبر - معاقبة عاشور ورمضان صبحي وإيقاف طارق حامد

السوبر شهد عدد من اللقطات التي تستحق العقوبات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنتا الانضباط والأخلاق التابعتان للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عقوبات ضد ناديي الزمالك والأهلي، إثر الأحداث التي شهدها كأس السوبر المصري.

الشياطين الحمر توجوا أبطالًا للسوبر منذ يومين بعدما تغلبوا على الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء مجموع عقوبات الأهلي 365 ألف جنيه، مقسمة كالتالي:

- 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك.

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق ( شيكابالا )

- 50 ألفا لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية بالمدرجات.

- 50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور و 50 ألفا غرامة على اللاعب رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة.

- 10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

- 5 آلاف جنيه على الاهلي لتأخير تسليم تشكيل الفريق للحكم قبل المباراة.

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أما عقوبات الزمالك فبلغت قيمتها 315 ألف جنيه، نظرًا للتالي:

- 100 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة في حق المرحوم صالح سليم.

- 150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز.

- 10 آلاف لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

- 5 آلاف لتأخير تسليم تقرير المباراة " الاسكور شيت " للحكم.

يذكر أن الأحمر يستهل مشواره غدًا الإثنين في الدوري المصري الممتاز، بملاقاة سموحة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

أما الأبيض فيبدأ الموسم بملاقاة الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة الثامنة مساء الغد.