الأهلي يعلن اتخاذ خطوات قانونية للحفاظ على حقوقه في عقوبات السوبر

مجلس القلعة الحمراء يصف العقوبات الموقعة على لاعبيه بالجائرة

أعلن النادي الأهلي المصري اتخاذ خطوات قانونية، للحفاظ على حقوقه في أحداث كأس السوبر المصري، إذ تقدم بمذكرة إلى اتحاد الكرة يرفض بها كافة العقوبات التي وُقعت على لاعبيه.

السوبر كان قد أقيم في 20 من فبراير الجاري، على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبي الرياضية، وتوج به الزمالك بطلًا بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، اشتبك لاعبو الفريقين بالأيدي، بجانب استفزاز لاعبي الفارس الأبيض لجمهور الشياطين الحمر.

المزيد من الفرق

وأصدر لجنة الانضباط والأخلاق عدة عقوبات، جاء على رأسها إيقاف الثنائي إمام عاشور؛ لاعب الأبيض، ومحمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأحمر"، حتى نهاية الموسم. (طالع العقوبات كاملة)

وجاء نص بيان القلعة الحمراء كالتالي: "بدأ مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، ظهر اليوم، للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي، التي جرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي.

"تقدم النادي بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادي الأهلي بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة".

واختتم: "تضمنت مذكرة الأهلي كل الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبي الأهلي لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادي سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية".

وكانت القلعة الحمراء قد أصدرت بيانًا قبل أيام أيضًا أعلنت به التصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشكوى الثنائي مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، وعمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة، إلى فيفا كذلك. (طالع التفاصيل)