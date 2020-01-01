تركي آل الشيخ يستفز جمهور الزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي والزمالك نجحا بالتأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا

أعرب تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري عن أسفه لابتعاد الزمالك عن فريقه في قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، بعد تأهل الفريقين كوصيفين من دورالمجموعات.

الأهلي نجح في انتزاع بطاقة التأهل لربع النهائي في وصافة المجموعة خلف النجم الساحلي التونسي بتعادله مع الهلال السوداني 1-1 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، فيما حسم الزمالك تأهله في الجولة الخامسة وصيفًا كذلك خلف مازيمبي الكونجولي.

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وستُسحب غدًا الأربعاء قرعة ربع النهائي، حيث سيلعب الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي أو مازيمبي الكونجولي أو الترجي التونسي، فيما قد يُواجه الزمالك النجم الساحلي التونسي أو الترجي أو صن داونز.

المستشار السعودي الذي خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا كتب منشورًا على حسابه الرسمي في فيسبوك استفز به جمهور الزمالك بوصفه فريقهم بأنه الأسهل والطريق السلس لعبور الأهلي للدور القادم.

إذ كتب "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه. أنا أتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا بحاجة لها".